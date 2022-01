Festa de reveillon em Rodrigues Alves teve show queima de fotos e sorteio relativo ao IPTU

A procura por atendimento médico por causa da gripe segue em alta na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Cruzeiro do Sul, com média diária de 200 pessoas. O gerente geral, Macson Rosas, explica que a maioria dos casos é de gripe leve e em adultos.

” De cada 10 pessoas, 1 ou 2 estão graves e são adultos. Ai é feito o encaminhamento para o Hospital do Juruá. Não houve nenhum caso grave de crianças até agora “, relata.

O pico de atendimento na UPA foi na última segunda feira, 27, com 268 pacientes. Para desafogar a UPA a partir de terça, 28, a prefeitura de Cruzeiro do Sul ampliou o atendimento das Unidades Básicas de Saúde – UBS s da 25 de Agosto, do Bairro João Alves e a Jesuíno Lins no Bairro Telégrafo, que passaram a ficar abertas até as 19 horas

Nesta sexta-feira, 31 e 1° de janeiro de 2022, a Unidade Francisco Souza dos Santos , que é Posto do Agricultor, na região Central, funcionará em regime de plantão das 07 até as 19 horas com atendimento médico, exame e medicação.