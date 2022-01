Rio Branco entra em 2022 com grande queima de fogos

O EX-DEPUTADO FEDERAL João Correia, foto, um dos mais influentes dirigentes do MDB, admitiu esta semana em conversa com o BLOG DO CRICA, de que o partido vai conversar sobre a sucessão estadual com todas as forças políticas do estado, inclusive, a oposição, e dentro dela o PT. Correia defende a tese de que o seu partido tenha candidatura própria ao governo, o que é avalizado pelo presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo. JC argumenta que a aliança partidária de 2018, quando o MDB esteve no palanque do governador Gladson Cameli, se encerrou com o fechamento das urnas e que, a eleição de 2022 se dará dentro de outro contexto de alianças. JC reverberou as críticas da executiva regional do MDB, de que o partido não se sente representado dentro do atual governo. -Todos os membros do MDB que estão ocupando cargos de confiança no governo do estado, foram por escolha pessoal do governador, algo de cunho individual, e o MDB como partido nunca foi chamado para opinar sobre os rumos do governo e nem fazer indicações para cargos do primeiro escalão. Sobre a disputa do Senado, João Correia reafirmou a posição da direção peemedebista de que a deputada federal Jéssica Sales (MDB) será a candidata a senadora da sigla.

O MAR NÃO É DE ROSAS

FONTE não se revela, mas ouvi de uma importante autoridade do governo de que as relações do governador Gladson Cameli com o senador Márcio Bittar (PSL) não são um mar de rosas. “O governador não vai ceder a imposição do Márcio para dizer que a Márcia Bittar será a sua única candidata ao Senado; e, tampouco pensa em não disputar a reeleição, para o Márcio entrar na sua vaga como uma candidatura alternativa”, destacou a fonte ao BLOG.

NÃO É DEMAIS AFIRMAR

DENTRO de um clima tenso nos bastidores da disputa do Senado, no grupo do governador Gladson Cameli, não será demais afirmar de que, a chance de sair uma candidatura única a senador neste cenário, é nula”.

OUTRO ASTRAL

NÃO é preciso nem ser conhecedor de política para se sentir nas conversas últimas do ex-senador Jorge Viana (PT), de que, ele já admite discutir a hipótese da candidatura ao governo. Deve aguardar o seu desempenho nas pesquisas até abril, ver como vai ser o desdobramento da operação da PF no governo, para depois bater o martelo pelo Senado ou Governo.

AULA COM A FPA

A ATUAL base parlamentar na ALEAC que apoia o governador Gladson, deveria ter tomado uma aula de posicionamento político, com a extinta FPA- Frente Popular do Acre. Quando havia um ataque ao governo, todos os partidos da FPA assinavam uma nota de solidariedade ao governador atacado pela oposição ou em qualquer outra situação. Tinham o bônus, mas também o ônus. A base do atual governo só quer o bônus.

NÃO PODE SER CONSIDERADO

DANDO UMA OLHADA rápida na lista de partidos com representação no estado, a esmagadora maioria deles não tem representante na Câmara Federal; não tem tempo de televisão, e não vai acrescentar nada se apoiarem este ou aquele candidato a governador ou a senador. São como fantasmas errantes.

NENHUM INDÍCIO

A BOATARIA corre solta nos bastidores de que o governador Gladson Cameli não será mais candidato, por conta da Operação Ptolomeu, mas não há nenhum indício sério de que isso possa acontecer. O próprio Gladson voltou a dizer esta semana ser candidatíssimo à reeleição.

CAVALO DE BATALHA

MAS, evitar que isso se torne no principal cavalo de batalha da oposição durante a campanha eleitoral de 2022, isso ninguém vai conseguir impedir ou suavizar.

BOOM DE INSTITUTOS

OITO institutos estarão fazendo pesquisas eleitorais durante a campanha de 2022, alguns de fora e a maioria da capital. Isso é bom para se comparar os números.

MEDIDA INÓCUA

FOI inócua a determinação do governador Gladson Cameli, para que cada secretário faça auditoria interna nas suas pastas para, detectar ilegalidades. Só teria sentido se fosse uma auditoria de fora. Qual o secretário que vai produzir provas contra a sua administração?

ESPERANDO O RESCALDO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) não deve se manifestar sobre a escolha do seu vice e nem sobre o nome do candidato a senador na sua chapa, antes dos primeiros quatro meses de 2022. Quer esperar o rescaldo da confusão de cinco nomes ao Senado no grupo do governador Gladson Cameli.

FELIZ ANO NOVO! CONCÓRDIA E PAZ

É A ÚLTIMA coluna do ano. Deus foi muito bom comigo e minha família em 2022. Embora, entes muito queridos tenham feito a passagem para outro plano espiritual. Mas dessa passagem ninguém escapa. Deus tem tempo para tudo. Chego com saúde e muita paz no coração. Não cultivo inimigos; se tenho, os desconheço; minha formação espiritual me permite sempre perdoar e não guardar o ódio de ninguém. Desejo sempre o melhor para todos. Aos meus leitores, o que posso dizer é que foram generosos, pelos milhares de acessos ao longo do ano a este humilde BLOG. Quero desejar a todos um Feliz Ano Novo, muita saúde, paz no coração, que 2022 seja repleto de realizações no plano profissional, e que a harmonia prevaleça nos lares. Fiquem todos com Deus. E, viva 2022!