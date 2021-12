Réveillon em Xapuri terá apenas ato ecumênico e show pirotécnico

Depois de muitas discussões e idas e vindas sobre como seria a realização do réveillon em Xapuri, a prefeitura anunciou nesta quarta-feira (29) que a festa será bastante reduzida e terá apenas um ato ecumênico, envolvendo as igrejas da cidade, e a já tradicional queima de fogos que terá 13 minutos de duração.

Em vídeo divulgado na página da prefeitura no Facebook, o prefeito Ubiracy Vasconcelos justificou a decisão que não realizar a festa de virada de ano com a qual a população está acostumada, com shows musicais que entram pela madrugada. “A pandemia e o surto de gripe não nos permitem isso”, disse.

De acordo com a programação da prefeitura, a festa da virada começará às 10 horas da noite, com a realização do ato religioso, com a participação das igrejas católica e evangélicas, ocasião em que também haverá alguns discursos de autoridades locais, entre elas o próprio prefeito, e a apresentação da banda Esplendor da Fé.

À meia-noite, ocorre a queima de fogos encerrando a programação. A decisão da prefeitura não deixou de receber críticas. “Não pode ter carnaval e o velho tradicional réveillon, mas pode ter evento ligando as igrejas. Lindo”, disse, ironicamente uma internauta em comentário à publicação.