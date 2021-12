Gladson adia reajuste para servidores e diz que agentes políticos querem desconstruir governo

O governador Gladson Cameli (Progressistas) informou nesta quinta-feira, 30, durante coletiva de imprensa na sede da Federação das Indústrias e Comércio do Acre (Fieac), que decidiu suspender o prometido reajuste salarial para todos os servidores públicos acreanos em 2021.

No entanto, Gladson afirma que a medida não deixará de ser cumprida, mas será adiada por conta de uma série de pautas negativas, onde segundo ele, alguns agentes políticos vem atuando para desconstruir as ações da sua gestão. “Estão querendo desconstruir o governo e eu não vou entrar nessa pauta negativa. Quero dizer que não vamos deixar de realizar o aumento, mas apenas suspender a data do anúncio”, afirmou.

O chefe do executivo acreano não disse qual será a porcentagem do aumento, porém, destacou que o objetivo do reajuste é compensar os recentes aumentos no preço do gás, alimentos e combustível. “Estamos trabalhando a todo custo para dar um grande aumento aos trabalhadores”, encerrou.