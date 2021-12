No Acre, padres fazem show para arrecadar dinheiro e concluir reforma em santuário

Com o objetivo de angariar fundos para a segunda fase das reformas que estão sendo feitas no Santuário de São Peregrino, incluindo a igreja, os padres e músicos Renan Barros, Marcelo Duarte e Clayton Saraiva fizeram um show acústico especialmente para a comunidade católica da região, que reúne vários bairros da capital.

O evento teve como palco a própria Igreja de São Peregrino, localizada na Rua Rio de Janeiro, no bairro da Floresta, e recebeu grande público. De acordo com o vigário Renan Barros, os ingressos para quem desejava colaborar com a reforma do santuário e ouvir boa música custavam R$ 30 e foram vendidos no local do evento.

Além do show acústico, os presentes tiveram à disposição uma praça de alimentação organizada pela própria comunidade com comidas típicas da região. “Queremos fechar o ano com um grande espetáculo musical, e obviamente para o maior brilhantismo contamos com a presença de toda a comunidade católica da região, que é grande”, concluiu Renan Barros.