Foragido por homicídio é preso enquanto dançava com mulheres em boate no Acre

A jovem estudante Emylly Cristina, de apenas 22 anos, morreu afogada na noite de Natal quando tentava salvar uma criança de 11 anos que havia caído no mar, na Praia do Brava, em Itajaí, situada no estado de Santa Catarina.

Emylly e três amigos foram tomar banho de mar quando viram que um menor estava se afogando. O grupo de amigos caiu n’água na tentativa de salvar o menino, mas foi arrastado pela correnteza.

Homens do Corpo de Bombeiros retiraram todos do mar, e só então as amigas sentiram falta de Emylly. O corpo da acreana só foi resgatado por volta das 22 horas e levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Emylly morava em Brasiléia e sonhava um dia em poder morar numa cidade à beira do mar. Há pouco havia se mudado para Santa Catarina. Se trasladado, o corpo deverá chegar na noite desta terça-feira, 28, em Brasiléia, com o sepultamento ocorrendo no final da tarde de quarta-feira (29).