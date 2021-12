Acusado de jogar namorada do carro já fez “arminha” com Bolsonaro

Lucas de Oliveira Bezerra, terceirizado do governo do estado na Seinfra, acusado de ter jogado a namorada com quem morava junto há 4 meses de um veículo em movimento e não ter prestado socorro, é filiado ao Partido Social Liberal.

Lucas foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2018 pelo partido e obteve apenas 604 votos, não conseguindo se eleger.

Lucas também é defensor do presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais circulam foto do acusado fazendo “arminha”, durante encontro com o Presidente da República. Nos comentários, muita gente, principalmente mulheres, condenando o fato de que Lucas não prestou assistência à vítima.

Vale ressaltar que Lucas afirma que Emely se jogou do carro em movimento e que só não permaneceu no local porque algumas pessoas o hostilizaram, acusando-o de ter empurrado a esposa.