Rocha é transferido em UTI aérea para tratamento em São Paulo

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas) declarou que no dia 31 de dezembro, a prefeitura vai organizar uma grande queima de fogos na passarela Joaquim Macedo, no novo Mercado Velho, na capital.

No entanto, pelo menos esse ano, Bocalom deverá fazer a queima de fogos com barulho, contrariando uma sugestão do deputado estadual Pedro Longo ao governo do Acre, que realizasse o show pirotécnico com fogos menos barulhentos, em razão de ocasionar inúmeros transtornos aos animais, que chegam a ser atropelados, na maioria das vezes, quando tentam se proteger. Além disso, é também motivo de sofrimento para crianças autistas que possuem hipersensibilidade auditiva, assim como para idosos e pessoas enfermas. O governo do Acre havia acatado o pedido do parlamentar e decidido que a queima deste ano não teria barulho.

“Os fogos já estão comprados, este ano não dá para fazer mais, porém, no próximo ano a gente pode discutir isso aí. A queima de fogos será a maior da história, quem tiver na Gameleira vai ver, na Ponte Metálica e no bairro da Base. Lembrando que é somente uma queima de fogos, não é festa para não aglomerar’, explicou.

Segundo a organização do evento, a queima de fogos terá duração de 10 minutos, com cascata e show piromusical.