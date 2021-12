MDB se afasta de Gladson e cogita lançar candidatura própria para o governo

O deputado federal e presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Flaviano Melo, confirmou ao ac24horas que a sigla deverá deixar de apoiar a candidatura à reeleição do governador Gladson Cameli (Progressistas) e contar uma candidatura própria ao governo do Estado. O deputado federal nega que tenha sofrido pressão de alas do partido para abandonar Cameli, que há 10 dias sofreu uma operação da Polícia Federal.

“O MDB entrará indistintamente em contato com forças do governo e da oposição. A candidatura própria ao governo, antes apenas sussurrada, passou a ser tema de crescente e desenvolta discussão”, declarou.

Entretanto, ele garante que o martelo ainda não foi batido e novas discussões devem ser proferidas antes das convenções eleitorais. De acordo com o parlamentar, as conversas foram iniciadas no dia 20 de dezembro, onde na ocasião, a executiva estadual do MDB definiu passos estratégicos importantes para o Partido em 2022.

Outro assunto abordado é a candidatura a única vaga ao Senado da República, onde a sigla deliberou e sacramentou que vai para a disputa apoiando, irrestritamente, a atual deputada federal Jéssica Sales, nome de força, principalmente, no Vale do Juruá. “O MDB reafirma Jéssica Sales como candidata ao Senado da República e inicia conversações com todas as forças do espectro político acreano que aceitem ouvir o partido”, ressaltou.

Uma das principais críticas, sendo uma delas do deputado estadual Roberto Duarte, que afirmou na tribuna da Assembleia Legislativa que o partido deveria montar chapas para as eleições do ano que vem, Flaviano parece que ouviu o recado e destacou que com os novos desafios da legislação eleitoral, o MDB vai receber as lideranças que desejem formar as chapas de Deputado Estadual e Federal. “Serão bem recebidos todos os quadros com e sem mandato, desde que professem a defesa das regras democráticas”, encerrou.

Flaviano não fez nenhum comentário se devolverá os cargos que membros do seu partido ocupa no governo Gladson.