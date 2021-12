Família de mulher morta pelo ex-marido denuncia ameaças do homem, que segue foragido

A dona de casa Marisângela Pessoa Alves está pedindo socorro às autoridades de segurança do estado, especificamente em Tarauacá, após ter a família ameaçada pelo homem acusado de matar sua irmã, Maricélia Pessoa Alves, de 35 anos, a facadas no último dia 17 de dezembro.

Segundo a denunciante, o crime ocorreu no momento da partilha de bens, já que a vítima e o acusado eram casados e estavam separados judicialmente. O suspeito, cujo nome a polícia faz questão de manter em sigilo, continua foragido e estaria ameaçando familiares da mulher assassinada.

Maricélia era casada com o acusado de quem havia se separado há alguns meses. Para evitar problemas, teria viajado para Rio Branco passando a morar com familiares. Dois dias antes do assassinato, teria retornado para Tarauacá para partilha dos bens do casal, dentre o quais uma casa colocada à venda.

No início da noite, o acusado foi visitar a ex-mulher, que estava exatamente na residência em questão, situada no bairro Copacabana, onde voltou a questionar a partilha dos bens. Ocorreu uma discussão, foi quando o ex-marido pegou uma faca e atingiu a vítima duas vezes no tórax.

Mesmo socorrida por uma equipe do SAMU, Maricélia morreu quando era medicada no Hospital Sansão Gomes. Desde então, o acusado está na situação foragido.

De acordo com familiare,s os dias se passaram e pouca coisa foi feita pela Polícia Civil de Tarauacá, já que o autor do assassinato continua em liberdade. De acordo com Mariângela Pessoa, agora o próprio acusado e membros da família dele estão ameaçando parentes de mulher assassinada, que estão temerosos, já que mesmo sabendo das ameaças, a polícia ignora.