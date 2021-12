Espada de Plácido de Castro que havia sido roubada é recolocada em estátua na praça

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Rio Branco comemora nesta terça-feira, 28, 139 anos e, além de ser a cidade mais antiga do Acre, ela também se tornou a capital unificada do estado em 1920 e concentra pelo menos metade de toda a população do Acre. Em solenidade, realizada pela prefeitura de Rio Branco na Praça da Revolução, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas), participou da recolocação da espada na estátua de Plácido de Castro.

De acordo com informações do historiador José Wilson, a espada havia sido roubada há mais de 10 anos, provavelmente, na gestão do ex-prefeito Raimundo Angelim. O ato de devolução da espada foi feito por dois servidores da gestão municipal.

O prefeito Tião Bocalom disse que o aniversário da fundação de Rio Branco é uma data importante e que precisa ser comemorada. “Espero que possamos fazer por Rio Branco o que sempre colocamos a fazer. Eu tenho fé em Deus que vamos ver uma cidade melhor nos próximos anos, pois estamos comprometidos em dar dignidade às pessoas”, argumentou.

Bocalom explicou que em dezembro de 2022 Rio Branco estará com grandes obras em andamento. “Vamos estar com uma educação, infraestrutura e saúde melhores. Pretendemos iniciar a construção de 8 creches e 10 unidades básicas de saúde”, afirmou.

O vereador Francisco Piaba disse que Plácido de Castro é uma referência ao Acre. “Eles estava no igarapé e foi atingido por uma bala. Depois disso, passou três dias querendo viver após uma bala que perfurou o pulmão. Parabéns à cidade”, ressaltou.

O senador da República, Sérgio Petecão (PSD) fez agradecimentos ao prefeito Tião Bocalom pelo trabalho desenvolvido na cidade em pouco tempo. “Esta é minha cidade e vamos ajudar muito alocando recursos. A festa natalina teve mais de 30 mil pessoas prestigiando a iluminação realizada pelo Bocalom”, disse.

Daniel Monteiro, 40 anos, fez a espada com colaboração da Secretaria de Infraestrutura. Segundo ele, a confecção demorou 2 dias em decorrência da pesquisa da história de Plácido de Castro. “Ela pesa aproximadamente 6 kg de aço carbono e demorou dois dias para ser feito. A pintura é automotiva e tentamos achar as características mais próximas da estátua”, explicou.

História

Em uma história que se confunde com a do próprio estado, Rio Branco foi palco das maiores disputas da Revolução Acreana, em 1902, na luta por tornar o Acre um território independente

Mas só foi em 1920 que Rio Branco se tornou a capital, quando o Acre foi todo unificado em um único governo territorial. Sena Madureira estava sendo preparada para ser a capital.

Em 1904 e 1912 existiam na região três departamentos: Alto Acre, Alto Purus e Alto Juruá. A partir de 1910, o Alto Juruá foi dividido em dois, o Juruá e o Alto Tarauacá. Com isso, cada departamento tinha sua própria capital.

No Acre, a cidade de Rio Branco cresceu ao redor do manancial e tem hoje a maior população do Acre, onde registrou, em 2020, mais de 894 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sendo que pelo menos metade – mais de 413 mil – são da capital.