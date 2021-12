Vídeo mostra momento em que motorista perde o controle de carro e cai em igarapé

Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo ac24horas mostram o exato momento em que um carro modelo Palio, de cor preta, cai dentro do igarapé Santa Maria. Uma mulher que estava no veículo morreu por afogamento.

No vídeo é possível perceber que o carro já estava descontrolado antes de se aproximar do igarapé. Por pouco, não colidiu com outros veículos que passavam na pista contrária da AC-40, em Rio Branco.

O veículo atravessa a rua e cai dentro do igarapé. Informações preliminares apontavam que havia ao menos três pessoas dentro do carro. No entanto, o Corpo de Bombeiros resgatou apenas uma mulher, que ainda não foi identificada.

As equipes encerraram as buscas quando se aproximava das 11 horas desta segunda-feira (27). Moradores da região também tentaram ajudar no resgate. A vítima ficou mais de 40 minutos submersa, conforme relatos de testemunhas.

Com bastante dificuldade, os socorristas conseguiram retirar o veículo da água. O corpo da mulher foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.