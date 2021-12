Gladson fica em primeiro nas intenções de voto ao governo; Alan e JV lideram ao Senado

Uma nova pesquisa divulgada pela XP Consult, em parceria com A Gazeta, aponta que se as eleições de 2022 fossem realizadas neste mês de dezembro, o governador Gladson Cameli (PP) teria 34% dos votos dos eleitores de Rio Branco no 1º turno. Jorge Viana (PT) aparece em segundo, com 23%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 23 deste mês, com 580 moradores das dez regionais administrativas da Capital acreana. As entrevistas foram coletadas presencialmente, em 14 pontos de fluxo. A margem de erro é de 4% e nível de confiança de 95%.

A deputada federal Mara Rocha (PSDB) aparece na terceira colocação, com 13% das intenções de votos, seguida por Petecão (PSD), com 11%. O deputado estadual Jenilson Leite vem em seguida, com 3%. David Hall e outros candidatos somaram, juntos, 1%. Brancos e Nulos somaram 6% e Não Sabem ou Não Responderam 9%.

A entrevista durou quase oito minutos e abrangeu moradores de Rio Branco nos bairros: Belo Jardim, Cadeia Velha, Calafate, Estação Experimental, Floresta, Baixada, Seis de Agosto, Tancredo Neves, Vila Acre e São Francisco.

Prospecção ao Senado

Em relação ao Senado Federal, a pesquisa revela que o deputado federal Alan Rick (DEM) e Jorge Viana (PT) foram os que mais receberam intenções de voto. Alan Rick recebeu teve cerca de 29% dos votos, enquanto Viana teve 27% da preferência dos entrevistados na nova pesquisa da XP Consult, em parceria com A GAZETA.

Marcia Bittar (sem partido) aparece com 10%, seguida pela senadora Mailza Gomes (PP), com 7%. Vanda Milani (PROS) e Sanderson Moura (PSOL) aparecem empatados, ambos com 3%. Brancos e Nulos somam 11%, e Não Sabem ou Não Responderam 10%.