Papai Noel chega de trator com os presentes de crianças indígenas em Porto Walter

Nesta sexta-feira , 24, o prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, definiu junto com os órgãos de segurança pública e equipes da área de saúde, os critérios para que as pessoas tenham acesso a Praça Antônio Guilherme, local da festividade de Natal e dos dia 30 e 31.

A área do evento terá apenas um acesso e os participantes terão que apresentar as Carteiras de Identidade – RG e de Vacinação, com as duas doses do imunizante contra a covid-19. Também será aferida a temperatura dos participantes.

No dia 30, haverá a programação gospel com o show dos cantores locais e atração nacional com o cantor Cleitom Saraiva. Já no dia 31, a festa do réveillon terá a apresentação de grupos de danças, show com bandas locais, a queima de fogo, e depois o show musical com o Trio Furacão, de Rio Branco.

Os empreendedores do município estarão no evento na tradicional praça de alimentação.

“Todas as medidas de prevenção e segurança estão sendo tomadas na realização deste evento. Com o objetivo de garantirmos que a nossa população possa se divertir com saúde e segurança nas festa de Natal e de Ano Novo”, afirma o prefeito Jailson Amorim