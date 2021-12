Morre aos 43 anos o ex-prefeito de Porto Acre, Carlinhos Portela

Na tarde desta sexta-feira, 24, véspera de natal, o deputado Jenilson Leite (PSB) esteve levando para as crianças do bairro Cabreúva/ baixada da Sobral brinquedos e alegria com a presença do papai Noel. A ação também contou com a distribuição de cestas básicas para as famílias.

“Hoje é o dia do renascimento da esperança e do amor, por isso estamos aqui, proporcionando um pouco de alegrias para muitas crianças da localidade e também para as famílias com a doações de cestas básicas”, disse Jenilson.

A ação atraiu centenas crianças e adultos, que também ouviram uma mensagem do deputado e médico Jenilson Leite.

“Agradeço aos parceiros que nos ajudaram para este momento se realizar, pois juntos podemos buscar por dias melhores para o nosso estado. Passamos por muitas coisas no decorrer desse ano de 2021 e hoje queremos levar alegria e amor para as famílias acreanas”, finalizou o deputado.