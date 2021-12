Bancos e supermercados registram grande movimentação no Acre

O professor Marcos Batista, 48 anos, usou as redes sociais, pelo oitavo ano seguido, em busca de realizar o sonho da família: reencontrar Antônio José Batista, um dos irmãos que eles procuram há 40 anos – desde 1981. A história, inclusive, foi exibida recentemente em rede nacional, no programa Balanço Geral da Rede Record.

Em entrevista ao ac24horas, Batista disse que ele tinha 8 anos de idade quando José, já com 21 anos, resolveu deixar a cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, para, como ele mesmo dizia, conhecer e desbravar o mundo, no entanto, nos primeiros anos eles mantiveram contato através de cartas enviadas mensalmente. “Ele vivia dizendo que iria conhecer todas as cidades do Brasil e do mundo inteiro, saiu numa moto dele, só com uma mochila, veio para Rio Branco, depois foi para Porto Velho (garimpo), depois passou 5 anos mandando carta, sempre em cidades diferentes”, declarou.

Contudo, mesmo em contato constante com a família, Batista relatou que José nunca forneceu seu endereço físico aos familiares, que alegam que a estratégia era para despistar. “Ele nunca disse o endereço. Sempre na carta tinha escrito, em trânsito, entre as cidades ele passou por Itaituba, Belém e, por último, Juazeiro do Norte”, ressaltou.

O professor revelou que na última carta escrita pelo irmão, José afirmou que aquele manuscrito seria a última, pois dali por diante, não mais mandaria notícias. No entanto, ele deixou uma mensagem final, nela, ele garantiu à família que um dia retornaria no dia de natal, fato que os familiares aguardam há 40 natais. “Na última carta, ele mandou foto, estava com estilo hippie e disse que não nos mandaria mais notícias a partir daquela data, que não nos preocupássemos, que um dia, no Natal, ele voltaria. E assim, estamos esperamos há 40 Natais. E nunca perderemos a fé e esperança. Meus pais morreram esperando. E continuaremos esperando”, comentou Marcos, o irmão caçula.

Contudo, após alguns anos, a única pista da família sobre o paradeiro de José foi relatos de uma prima, que disse ter visto Antônio na cidade de Rondônia vendendo bijuterias em uma praça pública, porém, ao questionar o vendedor, ele negou que seria o familiar procurado.

Pais morreram à espera do filho

Com a notícia de que Antônio poderia estar em Rondônia, a matriarca da família, Diná Alves Batista, decidiu se deslocar para a cidade vizinha, mas, para isso, ela teve que se desfazer de um imóvel da família, um terreno. Todavia, após um determinado período de buscas, Antonio José mais uma vez, não foi encontrado.

Uma das irmãs, Angela Batista, contou que José ao perceber que estava perto de ser encontrado pela mãe, fugiu da cidade. “Ele soube que a moça [prima] havia avisado pra minha mãe e foi embora”, disse.

Em um gesto de amor e saudades do irmão, Angela contou que sua filha homenageou seu neto com o nome de José Antônio. “Eu pedi e ela colocou o nome dele”.

A mãe de José Antônio faleceu há alguns anos, assim como o pai, Antonio Batista dos Santos. Marcos disse que antes da mãe ir a óbito em decorrência de um câncer, ela passou cerca de 31 dias em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e nesse período, ela só tinha um pensamento: encontrar o filho pela última vez. “Ela dizia, encontre o José Antônio”, argumentou.