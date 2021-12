Governo publica lei que autoriza empréstimo de US$ 41 milhões de dólares do Fonplata

O governo do estado publicou decreto no Diário Oficial desta quinta-feira, 23, que o autoriza a contratar empréstimo no valor de US$ 41 milhões de dólares. O recurso é do Fundo Financeiro para o Desenvol­vimento da Bacia do Prata – FONPLATA, com garantia da União.

O volume de recurso vai ser usado para investimentos no âmbito do Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre – PROISA, em obras de infraestrutura viária, urbana e de saneamento, bem como nos programas de desenvolvimento da produção sustentável (cul­turas permanentes).

O governo deve usar esses recursos para realização de obras importantes como a ponte ligando o Bairro 15 à Baixada da Sobral, em Rio Branco, a restauração da rodovia AC-40, do trevo da BR-317 até Plácido de Castro; a urbanização com contenção das margens do Rio Acre, em Rio Branco; a urbanização com contenção das margens do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul e implantação do coletor tronco da bacia do Igarapé Boulevard Thaumaturgo, em Cruzeiro do Sul.