Gladson demite procurador-geral do Estado, João Paulo Setti

Numa edição extra do Diário Oficial do Estado publicada na tarde desta quinta-feira, 23, antevéspera de natal, o governador Gladson Cameli resolveu demitir o procurador-geral do Estado, João Paulo Setti.

O Palácio Rio Branco resolveu utilizar o mesmo “modus operandi” que usou para demitir a coordenadora de gabinete, Rosângela Gama, presa na última quarta-feira, 22, na 2ª fase da Operação Ptolomeu, desencadeada pela Polícia Federal. Publicou um decreto revogando a nomeação de Setti para não chamar tanta atenção.

Setti foi nomeado em janeiro de 2019 e desde então desempenhava a função de chefiar a Procuradoria-Geral do Estado. Com 42 anos, ele é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e se formou em direito na Universidade Federal do Pantanal. O procurador atua na PGE do Acre desde 2004, quando ingressou na carreira de procurador por meio de concurso público.

Recentemente, Setti se envolveu em uma polêmica por ter sido exonerado pelo vice-governador Major Rocha, na ausência de Gladson. Na época, Rocha afirmou que o demitiu devido a suposto envolvimento do chefe da PGE na “Máfia dos Precatórios”.

O ac24horas apurou que a exoneração de Setti faz parte uma reforma administrativa que o Palácio pretende fazer já nos primeiros dias de 2022. Pelo menos mais 12 pessoas nomeadas no primeiro e segundo escalão do governo devem ser exoneradas no mês de janeiro. O substituto de Setti ainda não foi escolhida e a decisão deverá ser anunciada oficialmente no inicio do ano.