Senadora Mailza Gomes é diagnosticada com Covid-19

“Só temos a agradecê-los pela parceria e pelo trabalho sério, moral e ético, sem margens para informações distorcidas, o que é essencial para dar visibilidade e eco às demandas que são de interesse do setor industrial e também da nossa sociedade. A atuação de vocês merece todo nosso reconhecimento”, declarou o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, em café com a imprensa na manhã desta terça-feira, 21, na sede da FIEAC.

Jornalistas e colunistas sociais compareçam ao evento. Todos ganharam um kit com calendário, agenda e cartões de boas festas. O presidente José Adriano aproveitou a oportunidade para fazer um balanço das atividades do setor industrial desde 2019 e falou das perspectivas para o ano seguinte.

“Temos feito um acompanhamento permanente de diversas pautas essenciais para melhoria do ambiente de negócios. Tivemos a revitalização do Parque Industrial, a conquista de um Refis e isenção de IPTU do setor industrial em Rio Branco e, na última semana, tivemos uma grande vitória, que foi a aprovação do Projeto de Lei das Compras Governamentais, juntamente com o governo do Estado, que será um excelente estímulo para a nossa indústria”, enumerou José Adriano.

O empresário citou ainda a implantação do Instituto Amazônia +21 no Acre – que visa promover negócios sustentáveis no estado –, o aumento do sublimite do Simples, a conclusão da Ponte do Madeira e obras estruturantes já iniciadas como o Anel Viário e a ponte em Brasileia como pontos positivos.

“Destacamos também a mobilização para vacinação em massa da força de trabalho industrial, num momento tão deliciado que vivíamos, e que ajudou a concretizar metas e a manutenção de empregos. Além disso, avançamos na regularização dos polos moveleiros e na proposta de institucionalização da Amacro, uma zona de desenvolvimento especial unindo os estados do Amazonas, Acre e Rondônia”, pontuou o presidente da FIEAC.

Avanços no Comércio Exterior – O evento também contou com a presença de representantes das instituições que compõem a Câmara Técnica do Comércio Exterior do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, que fizeram uma apresentação dos avanços que a atividade registrou no Acre neste ano.

“Em 2021, até o mês de novembro, foram quase 45 milhões de dólares em negócios na balança comercial, o que representa um avanço expressivo de quase 10 milhões em relação a 2020. É algo que precisamos comemorar. Houve uma mudança na dinâmica da rota econômica voltada para o Pacífico, o que privilegia o Acre”, detalhou Assurbanipal Mesquita, coordenador da Câmara Técnica do Comércio Exterior.

Mesquita fez questão de exaltar a união das instituições que compõem a Câmara Técnica para as conquistas obtidas, mas também relatou que ainda há muitos gargalos a serem superados. “Precisamos trabalhar para destravar, por exemplo, melhorias necessárias no funcionamento das alfândegas, alfandegamento dos aeroportos para voos aos países vizinhos, desburocratizar a exportação de carne suína e bovina para o Peru, que ampliará as oportunidades de negócios no Acre, entre outros”, ressaltou.