Nove pessoas são presas por formar quadrilha especializada em roubo de caminhonetes

Numa ação conjunta das polícias militar e civil de Acrelândia com o Distrito de Vista Alegre do Abunã, em Rondônia, uma quadrilha especializada em roubo de caminhonetes foi desarticulada. Na manhã desta quarta-feira, 21, os policiais conseguiram êxito em prender cinco pessoas no território vizinho. Outros quatro integrantes já tinham sido presos no estado vizinho, totalizando nove os membros da quadrilha.

De acordo com o delegado que comandou as investigações, a apuração começou no dia 1º de abril quando um grupo armado sequestrou um homem de 60 anos para roubar um veículo. Dois dos acusados foram presos no município de Mamoré, em Rondônia, com a caminhonete roubada. Depois, em outra operação, ocorreram outras duas prisões.

A partir desse momento, as investigações passaram para a responsabilidade da Delegacia Geral de Polícia de Acrelândia. Com os demais membros do bando identificados, o delegado representou pela prisão preventiva e obteve o parecer favorável. Nesta terça, policiais civis e militares foram até o Distrito de Vista Alegre do Abunã, onde prenderam mais cinco pessoas o bando. Todos os nove integrantes estão na cadeia.