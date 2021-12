Caminhão Baú destrói parte da decoração natalina e provoca interdição da Avenida Getúlio Vargas

A bela decoração natalina inaugurada no centro de Rio Branco na noite desta segunda-feira, 20, ficou parcialmente destruída no final da manhã desta terça-feira, 21, a menos de 24 horas de sua inauguração.

Um caminhão, do tipo baú, com placa de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, derrubou um dos portais da decoração natalina ao lado do Palácio Rio Branco. Muito alta para passar pelo local, a carreta acabou arrastando a decoração por alguns metros.

Por conta do incidente, o trânsito na Avenida Getúlio Vargas está interditado, o que provoca lentidão e engarrafamento no centro da cidade.