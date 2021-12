Pensando na volta às aulas presenciais, governo altera Protocolo Sanitário das escolas

O governo publicou na edição desta segunda-feira, 20, do Diário Oficial do Estado, a criação da Comissão para a realização do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

A comissão é quem vai fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso público, tais como número de vagas, descrição dos cargos com indicação da localização das vagas, remuneração, requisitos para provimento, e, ainda, disponibilizar à empresa realizadora toda a legislação atinente ao concurso público;

Outra prerrogativa da comissão é acompanhar a elaboração do edital do concurso público e providenciar sua aprovação, bem como acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de seus representantes, que se encarregarão dos contatos com a empresa realizadora para esclarecimento de dúvidas, troca de informações e demais providências necessárias à realização do objeto do Contrato,

A Comissão é composta por representantes dos seguintes órgãos e entidades:

I – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG;

II – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC.

A Presidência da Comissão será realizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.