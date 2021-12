Após críticas, Parque da Maternidade ganha novas cores

A Prefeitura de Rodrigues Alves, distante 620km da capital Rio Branco, contemplará os servidores da educação com abono salarial de R$ 19.500, valor superior ao que será pago pelo governo do Acre e demais municípios do Estado . A boa notícia foi anunciada neste final de semana pelo prefeito Jailson Amorim e o vice-prefeito Nilson Magalhães durante a confraternização do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, realizado na Escola Francisco Braga Souza, onde houve um jantar e sorteio de brindes.

Enquanto o Estado vai pagar R$ 14 mil aos professores, em Rio Branco, a prefeitura vai pagar R$ 9.500. Em Brasiléia, o valor a ser pago é de R$ 4.800. Já em Cruzeiro do Sul, o valor é de R$ 3 mil. Em Sena Madureira, o ganho será de R$ 7.500. Em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, o valor pago é de R$ 11 mil.

A primeira parcela já paga em novembro foi de R$ 2.500. A segunda será de R$ 17.000,00, somando R$ 19.500. O pessoal de apoio da educação receberá R$ 1.500.

“Em relação aos professores, nós fizemos uma classificação, entre quem são efetivos e quem são provisórios, na proporção de 1/12 (um dozeavos) por tempo trabalhado no exercício de 2021” , explica

Ao todo, em caráter de abono, o município pagará o montante de R$ 6,2 milhões. O prefeito anunciou também mais de seis milhões de investimentos na construção da Creche da Vila São Pedro e reformas das escolas.

Nos seis primeiros meses de mandato, Jailson Amorim implantou o piso nacional da educação. Essa ação resultou no aumento salarial, em média, de R$ 4.500 no contracheque dos docentes. A prefeitura também vai voltar a pagar a regência de sala de aula aos docentes.

Demais pastas

Além dos professores e pessoal de apoio, os servidores de outras pastas também serão contemplados com abonos pela prefeitura de Rodrigues Alves Os garis, motoristas e vigias, que não são da saúde ou da educação, vão receber R$ 1 mil reais. Os servidores da Saúde, do médico ao zelador, que já recebem o auxílio covid-19, do médico ao zelador, todos, vão receber R$ 1.671,64 .

“Do gari ao médico, serão contemplados. O ano passado já tínhamos pago abono para todo mundo. E esse ano não será diferente. Mas devido a lei nº 173/2020, que proíbe aumentos salariais, o pagamento será em datas diferentes, sendo que aqueles a quem a lei permite receber em dezembro, receberão, enquanto os demais terão seus abonos creditados no dia 07 de janeiro de 2022. Esse recurso vai auxiliar na melhoraria da qualidade de vida das pessoas”, relata o prefeito, destacando que a gestão também vai reformular PCCR, baseado no do Estado. ” isso foi possível graças à organização e planejamento da nossa gestão “, ressaltou.