Acre terá dois pontos facultativos e um feriado pelo aniversário de Rio Branco

Na manhã desta segunda-feira, 20, a direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre – SINTEAC mobilizou os trabalhadores da educação do município de Senador Guiomard para um grande ato de mobilização em defesa do Abono do FUNDEB/2021, os profissionais alegam que a gestão do município ainda não divulgou a data do pagamento.

Odete de Lima, diretora estadual da secretaria da mulher, disse que os servidores devem pressionar a gestão em busca do pagamento do abono. “Não podemos deixar ela [Rosana Gomes] fazer o que quer não, chega! A educação precisa ser respeitada, esse dinheiro não é dela, é dos servidores da educação”, declarou.

Em meio a manifestação, os servidores garantem que não irão sair de frente da sede da prefeitura, enquanto não houver uma resposta sobre o pagamento do recurso do Fundeb. “Não arredam o pé”, comentou.

No início do mês, a prefeita Rosana Gomes (Progressistas) disse que o pagamento do abono do resíduo de 70% dos recursos do Fundeb seriam pagos em parcela única, ainda no mês de dezembro.

A reportagem do ac24horas conversou com o secretário de educação Zezinho Martins, que garantiu que a prefeita Rosana Gomes deverá efetuar o pagamento até o dia 30 de dezembro. “A previsão é que seja pago no dia 30, tá dependendo de fechar a folha de pagamento para termos um valor desse resíduo de 70% do recurso do Fundeb”, explicou.

Questionado sobre valores, Martins disse que não há previsão de quanto será pago aos profissionais. “Não há previsão do valor que será pago, por não podemos deixar nada do valor do Fundeb no caso dos recursos dos 70% destinado aos servidores. A gente quer trazer a melhor forma possível, a prefeita garantiu que até dia 30 vai pagar. Semana que vem haverá uma reunião com o sindicato para anunciar o valor que será pago”, ressaltou.