A lei é de Murici, cada um cuide de si

A FRASE ACIMA não foi dita textualmente pelo governador Gladson Cameli, foto, mas poderia ser atribuída a ele, pelas suas posições políticas que vem revelando em recentes declarações, sobre como se posicionará na sua campanha da reeleição, no próximo ano. Em relação a escolha do nome que vai compor a sua chapa como candidato a vice-governador tem reiterado ser a decisão pessoal, não aceitando indicações partidárias e nem discutir o assunto. “A escolha é exclusivamente minha”, tem dito em alto e bom som quando fala do tema. E, também tem mostrado não aceitar pressões partidárias e nem de políticos na questão do candidato ao Senado na sua chapa. Pelo que vem falando, nenhum dos atuais cinco candidatos a senador do seu grupo, terá a sua mão com exclusividade no ombro. “Não assumi compromisso com ninguém”, tem disparado. Ainda esta semana foi mais firme ao comentar o assunto, falando que se fechar o ano e não houver entendimento por uma candidatura única apoiará todos os candidatos. Quer um pacto que leve a um único nome para o Senado, mas isso é tão difícil como acertar na Mega-Sena da virada do ano. Três nomes do seu grupo devem levar as suas candidaturas avante: Mailza Gomes (PP), Márcia Bittar (sem partido) e Vanda Milani (PROS). Não se sabe se o mesmo acontecerá com os candidatos Alan Rick (DEM) e Jéssica Sales (MDB), embora apareçam melhores nas pesquisas no grupo do governador. É um engano dos partidos que estão no seu grupo imaginar que possam colocar o Gladson na parede, com uma exigência. Tem mostrado que não dá muita bola para pressões partidárias e nem para partidos. Não fala da boca para fora, mas para valer, ao dizer que, ele irá tratar da sua candidatura à reeleição e cada um que cuide da sua. Ainda não conheceram o Gladson? Não apostem contra.

PIRULITO DA BOCA

NA QUESTÃO do vice, ao decidir por escolha pessoal, o governador Gladson tira o pirulito da boca de dirigentes de um partido, que sonhavam indicar o vice; ver o governador se reeleger, depois disputar o Senado; assumirem o governo e voltar ao poder. Já discutiam até futuros secretários.

PODE DEMITIR

SOBRE a recente declaração do governador de que pode demitir indicados dos candidatos ao Senado do seu grupo, se não se unirem; foi vista com ironia pelo ex-prefeito Vagner Sales: “Da parte da Jéssica (Sales) estamos tranquilos, não temos ninguém no governo”, avisou.

SONHA COM AS ESTRELAS

ESCUTEI ontem de um tarimbado político de que é remota a chance do Jorge Viana (PT) disputar o governo: “O Jorge sonha sempre mais alto; sonha com as estrelas, quer ser senador e presidente do Senado num eventual governo do Lula, teria mais poder que ser governador”.

O JOGO DO PETECÃO

O senador Sérgio Petecão (PSD) tem certeza de que chega ao segundo turno com o governador Gladson Cameli, e que os demais candidatos se unirão em torno da sua candidatura, para derrotar o governador.

ESCOLHA PESSOAL

O PRESIDENTE do SOLIDARIEDADE, Moisés Diniz, não se enquadra entre os que estão em cargo de confiança por indicação partidária, foi uma escolha pessoal do governador Gladson Cameli.

NÃO GRANDE COISA

O SITE PODER 360 divulgou uma lista dos candidatos a governador nos estados a serem apoiados pelo presidente Bolsonaro. No Acre, ele aparece apoiando a candidatura do Gladson. Não é grande coisa. Já apareceu na última pesquisa no estado perdendo para o Lula, que também disparou na preferência nacional a presidente.

VACINA SALVA VIDAS

MEU DEUS, o presidente Bolsonaro não cansa de brigar com a ciência, com declarações estapafúrdias ligando a vacinação à AIDS. Por isso, despenca nas pesquisas. Este tipo de declaração só lhe afunda. Vacina salva vidas.

MERECEM MUITO MAIS

TENHO o deputado Jenilson Leite (PSB), como um bom parlamentar, mas jogou sabendo que ia perder, ao propor um abono de 1.500 reais para os profissionais da Saúde, pagos de uma vez. Os servidores do órgão merecem muito mais; foram heróis na pandemia, colocaram as suas vidas em riscos para salvar pacientes do Covid; alguns desses profissionais morreram, mas se o governo abrir a porteira para a categoria terá que pagar abono a todos os funcionários. E, não há caixa. O deputado Jenilson sabe.

NÃO DEU PARA ENTENDER

OUTRA proposta política encampada por alguns deputados foi a de que os integrantes do Cadastro de Reserva da Polícia, participassem da formação na Academia de Polícia. As contratações só poderão acontecer quando houver vaga e a Lei de Responsabilidade Fiscal permitir. Como é que se vai fazer um curso de custo oneroso, se não existe nem a garantia de contratação? É brincar com os concursados. Brincar com quem espera um emprego em tempo de desemprego. Em tempo de pré-campanha, vale tudo para aparecer bem na fita política.

CAUSOU SURPRESA

EM RELAÇÃO ao falecido ex-senador Jorge Kalume, de quem o MPF pediu a retirada do seu nome de prédios públicos do estado, por suposta participação na ditadura militar, o pedido não é fiel á história. Kalume foi sim indicado a cargos políticos no estado pela Ditadura, como o de governador; como os outros ex-governadores Geraldo Mesquita e Joaquim Macedo, mas não teve participação ativa na formação do regime ditatorial; e disputou eleições livres e democráticas, se elegendo senador e prefeito da capital. Também disputou o governo no voto e perdeu para o Nabor Junior. Tem relevante folha de serviços prestados ao estado. Assim conta a história política. Não vejo sentido neste pedido. Kalume viveu num período atípico do país. O MPF podia rever o pedido. Uma sugestão.

NÃO VAI SER UMA CALAMIDADE

ESTÃO vendendo o novo horário para a votação no próximo ano das 6 às 15 horas, como se fosse uma calamidade eleitoral. Quem vai votar continuará indo, seja no horário antigo como no que vai vigorar.

SÓ UM PONTO FORA DA CURVA

NÃO CREIO em decisão de eleição para governador no primeiro turno; mas só por um ponto fora da curva na campanha, o Gladson deixará de estar num segundo turno.

DEIXA A CHAPA MAIS LEVE

O nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para ser o vice do Lula, não só vai fortalecer o petista, como dará um ar mais leve para a chapa presidencial.

FRASE MARCANTE

“O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus”. Platão.