Sem união para 2022, Gladson diz que deverá solicitar entrega de cargos aos partidos de pré-candidatos ao senado

O governador Gladson Cameli (Progressistas) cumpriu a promessa e nesta quarta-feira, 15 de dezembro – data limite estipulada para apresentação do candidato que deveria receber as bênçãos do governo – decidiu que não irá esperar a boa vontade dos cinco postulantes à única vaga ao senado da República, nas eleições de 2022, e afirmou que vai tomar medidas drásticas em relação ao assunto.

A atitude firme do governador é motivada pela falta de consenso entre os deputados federais Jéssica Sales (MDB), Alan Rick (DEM) e Vanda Milani (SD), a senadora Mailza Gomes (Progressistas) e Márcia Bittar (PSL), para apresentar o melhor nome avaliado nas pesquisas para concorrer a vaga ao Senado em 2022.

Visivelmente insatisfeito com o imbróglio, Gladson disse ao ac24horas que deverá solicitar ao chefe da Casa Civil, Rômulo Grandidier, que se reúna, brevemente, com os presidentes do Solidariedade, MDB, DEM, PSL e o próprio dirigente do Progressistas, propondo que as siglas entreguem os cargos pretendentes ao Palácio Rio Branco. “Vou pedir ao Rômulo que se reúna com os partidos e quem não se decidiu que coloque os cargos a disposição, o que eu não posso fazer é deixar minha candidatura, já que eles não se unem para me ajudar, eu vou me dedicar a minha campanha”, argumentou.

Falando em eleições governamentais, Cameli garantiu que já no início de 2022 deverá dar o pontapé inicial à sua pré-campanha eleitoral. “Em janeiro vou fazer pré-campanha”, ressaltou.

Ainda sobre o polêmico assunto, Gladson não confirmou se de fato irá estar no palanque dos cinco pré-candidatos ao senado, conforme havia afirmado ao ac24horas recentemente.