Governador participa das comemorações dos 50 anos das empresas da família Cameli

O Teatro do Náuas, em Cruzeiro do Sul, reuniu centenas de pessoas para celebrar o cinquentenário empresarial do clã familiar Cameli, na noite de quarta, 14. Nesse período histórico diversas empresas foram criadas e geraram milhares de empregos no Acre. Construtora, extração e beneficiamento de borracha, estaleiro, transporte, madereira, empresa de comunicação são algumas das atividades desenvolvidas pelos empresários da família ao longo desse tempo.

Além disso, dois governadores do Acre saíram do clã Cameli, Orleir e Gladson. Tendo origem no Vale do Juruá as atividades empresariais e políticas dessa família se confundem com a própria história do Acre. Eles ajudaram a criar um alicerce sólido para o desenvolvimento social e econômico do estado.

A viúva de Orleir, Beatriz Cameli, fez questão de não deixar passar essa data importante em branco. Organizou uma exposição fotográfica e apresentou aos convidados do evento, familiares e amigos, um vídeo e representações cênicas lembrando a história da família. Também foram homenageados antigos funcionários e colaboradores das empresas com diplomas de reconhecimento de serviços prestados.

“Lembramos a trajetória de três jovens Chiquinho, Orleir e Eládio, determinados e confiantes nos valores do trabalho duro, da ética, da família. Lições que aprenderam com seus pais, Marmud e com sua mãe, Marieta, sempre apoiando, incentivando e participando das audaciosas ações dos filhos e de sua confiança no empreendedorismo, em uma época em que nem existia essa palavra “, afirmou a ex-primeira-dama do Acre.

E completou:

“Há exatos 50 anos, uma pequena serraria e madeireira, adquirida com muito esforço, em Cruzeiro do Sul foi o estopim da criação de um dos grupos empresariais mais sólidos da Amazônia, com empresas familiares que são modelos de gestão, que se expandiram por vários setores e que hoje proporcionam milhares de postos de trabalho colaborando com o progresso do Acre,” destacou dona Beatriz.

O governador Gladson Cameli acompanhado da primeira dama Ana Paula participou da celebração familiar.

“Somos uma única família que lapidou esse espírito de empreendedorismo por meio século. Meu tio Orleir não me queria na politica e hoje eu entendo, mas não me arrependo. Ele dizia isso porque me amava. Mas vamos começar o Ano Novo com muita luz e união sempre avançando com o desenvolvimento do Acre”, ressaltou Gladson.

O filho de Orleir, Linker Cameli disse: “essa história é um capítulo de uma das famílias que construíram essa região. Mas muitas outras também deixaram o seu legado. Cruzeiro do Sul tinha tudo pra não dar certo por estar no meio do nada. Mas nosso povo teimoso e determinado construiu essa bela cidade.”

Para o primogênito da nova geração de empresários, James Cameli o que faz a identidade de uma família e de um povo é a sua história.

“Estamos falando aqui não só da história da nossa família, mas de uma região. E o meu pai Orleir sempre lutou por seu povo para diminuir o sofrimento das pessoas e trazer prosperidade para o Vale do Juruá e o Acre através do progresso e o desenvolvimento econômico e social. A Amazônia é a terra prometida pela qual temos que lutar,” finalizou.