Empregada, manicure e barbeiro: vejas as 17 vagas do Sine desta quarta-feira, 15

Com o tema “Crise Climática: vozes da floresta em defesa dos territórios”, começa nesta quarta-feira (15) a 32ª edição da Semana Chico Mendes. A abertura oficial ocorrerá às 20h, com a entrega do Prêmio Chico Mendes de Resistência a pessoas que se destacaram na defesa do meio ambiente.

Promovida anualmente desde 1989, a Semana Chico Mendes é uma atividade idealizada e organizada pelo Comitê Chico Mendes – instituição composta por amigos e adeptos da causa dos Povos das Florestas – com o intuito de reunir lideranças para discutir ações em defesa dos territórios, das vidas e do planeta.

Confira a programação completa:

● 15/12 (Início da programação)

9h – Encontro Juventudes Amazônidas e Emergência Climática

Local: auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Xapuri/Acre.

20h – Abertura oficial da Semana Chico Mendes 2021 com a entrega do Prêmio Chico Mendes de Resistência

21h – Show Zum Zum Zum da Amazônia

Local: Em frente ao Memorial Mártires da Floresta, Xapuri/Acre.

● 16/12

Encontro Amazônico Terra, Territórios e Emergência Climática

(A partir das 8h, no Salão Paroquial da Igreja São Sebastião)

9h – Mesa 1: A aliança dos povos das florestas e a resistência em defesa da Amazônia (Participação: CNS, CMM, COIAB, CONTAG, ANA-Amazônia, Peru e Bolívia).

12h – Intervalo para almoço

14h – Mesa 2: Amazônia – As ameaças aos territórios e Emergência Climática (Participação: CNS, CMM, COIAB, CONTAG, ANA-Amazônia, Peru e Bolívia)

16h – Mesa 3: Amazônia e Bem Viver da Floresta. (apresentação das Vivências socioprodutiva amazônicas – IPÊ/Memorial Chico Mendes e da Vert)

19h – Jantar

Local: Memorial dos Mártires da Floresta – Xapuri/Acre.

● 17/12

Segundo dia do Encontro Amazônico Terra, Territórios e Emergência Climática

(A partir das 8h, no Salão Paroquial da Igreja São Sebastião)

8h – Mesa 4: O Desafio da Crise Climática e o Protagonismo das Mulheres na Defesa dos seus Territórios por Justiça Social e Direitos.

Participação especial dos representantes dos territórios amazônicos.

12h – Intervalo do Almoço

14h – Mesa 5: Entre Gerações: O Legado de Chico Mendes e o Futuro da Amazônia

16h – Leitura da Carta o Grito da Amazônia

17h – Caminhada e visita ao túmulo de Chico Mendes

19h – Jantar no Salão Paroquial da Igreja São Sebastião

20h – Atividade Cultural: Exibição do filme “Marighella” – Local: Salão Paroquial da Igreja São Sebastião

● 18/12

10h – Ato de Resistência em Defesa da Amazônia

Local: Praça do Centro de Brasiléia / Acre.

20h – Peça teatral Vozes da Floresta com a atriz Lucélia Santos

Local: Em frente da casa de Chico Mendes – Xapuri/Acre.

●19/12

8h – Torneio de Futebol Chico Mendes

Local: Estádio de Futebol Álvaro Felício Abrahão, Xapuri/Acre.

20h – Peça Teatral Vozes da Floresta com Lucélia Santos

Local: Em frente à casa de Chico Mendes – Xapuri-Acre.

● 20/12

9h – Grafitaço Chico Mendes Vive, Xapuri/ Acre

Com a participação dos artistas Mundano, Quinho Fonseca, TRZ Crew, Tino Txai e Ronaldo Fat.

19h – Legado de Luz, Xapuri/Acre

● 21/12

9h – Encontro de Lideranças da Reserva Chico Mendes

Local: Comunidade Rio Branco, Reserva Extrativista Chico Mendes

● 22/12

08h – Encontro de Lideranças do PAE Cachoeira e Equador

10h – Ato Ecumênico e encerramento da Semana Chico Mendes 2021

Local: Colocação Fazendinha no PAE Cachoeira, Xapuri/Acre.