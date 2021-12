O Paulo Guedes está acabando com o Bolsonaro…

Alimentos, combustíveis e energia estão super caros. Não há toba de brasileiro que aguente. Cerca de 30 milhões estão abaixo da linha da miséria. Se a miséria já é pobreza, imagine que está abaixo dela. Tem gente roendo osso e revirando lixo em busca de comida. Mas, não é só isso. A grande massa de trabalhadores está sem perspectiva nenhuma a curto prazo. São milhões de desempregados. A explicação é: Inflação e juros altos, economia em desaceleração e o PIB em queda; são as previsões mais otimistas dos economistas conservadores para os próximos anos.

O Dr. Paulo Guedes tem a solução para tudo. Vender os Correios, a Petrobrás, Banco do Brasil e Caixa Econômica e o que mais aparece pela frente. O FHC andou fazendo a mesma coisa. Vendeu a mineradora brasileira Vale do Rio Doce por R$ 12 bilhões, pouco tempo depois ela valia R$ 400 bilhões. Um negócio da China ou das Arábias. O PT, apesar da corrupção em parceria com partidos políticos e o Congresso Nacional, não teve essa ousadia.

Vender o que se tem para saldar dívidas faz parte da regra. Porém, é necessário saber a origem da dívida e quem é o responsável. O Paulo Guedes quer vender o que não é dele com a ajuda dos 300 picaretas, velhos conhecidos do povo. Quem quer vender suas coisas para pagar as contas dos outros? Pois é, o Paulo convenceu o Jair que é a coisa certa a se fazer. Se fosse, o Lula não estaria no gogó dele porque dos calcanhares saiu faz tempo. É o que a economia e as pesquisas indicam: Na verdade, o Paulo Guedes prepara o terreno para a volta do Lula. O Jair foi dizer que não entendia nada de economia deu no que deu.

. Na aldeia as pesquisas vão confirmando o que tenho intuído na COLUNA:

. Gladson lidera para governador e o Jorge Viana para o Senado.

. Não é possível que todos os institutos tenham se articulado para combinar resultados.

. Mesmo com algumas variações extravagantes no quesito rejeição, o cenário geral é o mesmo em todas as pesquisas.

. Por que o senador Sérgio Petecão não aparece bem posicionado para o governo?

. No ano passado, o senador Márcio Bittar observou que Gladson e Petecão disputam o mesmo espaço.

. Com isso, Petecão não consegue puxar votos do governador para o seu lado, já que Gladson é bem avaliado.

. Enquanto Jorge Viana não definir se será candidato a governador ou senador, Petecão também não fura os votos da esquerda.

. Entrou no limbo!

. Em que pese o excelente desempenho como senadora, Mailsa Gomes (PROGRESSISTA) não decola eleitoralmente na sua pretensão de reeleição.

. A intransigência do PROGRESSISTA na disputa para o Senado só tem servido para irritar os aliados que estão perdendo a paciência.

. O papel do PT nos 20 anos da FPA foi o de pacificar a relação com os aliados; quando deu com os pés no vento ficou sozinho e perdeu feio.

. “As mortes por Covid-19 no Brasil representam a queda de um boeing diariamente”. (Raimundo Angelim).

. “O INSS é campo de concentração virtual de tortura psicológica dos que contribuíram honestamente durante anos”.

. “O sistema burocrático, monstruosamente deformado, os impede de se aposentarem; (Kafka explicaria)

. Honestamente, bem-dito!

. Fosse um marajá da república ou um picareta…estaria tudo resolvido em questão de horas.

. Mas se ergues da Justiça a clava forte…a clava!!

. Cadê a clava? Alguém viu a clava?!

. Reflexões do seu José…

. Segundo ele, uma pessoa honesta que está tentando se aposentar votar em Bolsonaro tem que comer capim no pasto.

. C’est la vie!

. Bom dia!