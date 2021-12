Calegário pede afastamento do cargo de deputado e suplente Loy Rego deve substituí-lo

O delegado de Polícia Civil Heverton Carvalho, da cidade de Cruzeiro do Sul, disse que o amigo do assaltante Davi de Paula, que durante o enterro afirmou que ” os corres não vão parar” , fez apologia ao crime é deverá ser preso. A declaração do investigador foi dada na manhã desta segunda-feira, 13, após a repercussão de um vídeo nas redes sociais.

“Não vamos aceitar essa afronta ao Estado e ele deverá ser preso. Já fizemos a representação . Ele fez apologia ao crime, incentivando que maiores e menores de idade pratiquem crimes e vai responder por isso “, afirmou o delegado.

O enterro aconteceu no sábado. David de Paula Souza, de 17 anos, foi morto por um policial militar à paisana, durante o assalto que praticou em um supermercado na última sexta-feira, 10, em Cruzeiro do Sul. Ele foi atingido por um tiro no tórax de uma pistola Ponto 40 que transfixou o corpo dele. Davi agonizou do lado de fora do supermercado, perdendo sangue, com R$ 300 nos bolsos e cintura, que havia roubado do supermercado.

Durante o enterro, um amigo dele disse que Davi foi um herói. ” Ele viu as dificuldades, a família, filho, esposa . Ele não saiu de casa pra fazer mau a ninguém não. Só pra dar o melhor pra família dele. Então pra mim ele é um herói, um exemplo” cita o homem que avisa ” nossos corre não vão parar não enquanto nos vê dificuldades”, disse o amigo do jovem na despedida no Cemitério.