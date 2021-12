Para evitar golpes e assaltos, governo adianta 2ª fase da Operação Papai Noel

A antecipação do pagamento do décimo terceiro salário por parte do Governo do Estado fez também com que o Comando Geral da Polícia Militar também antecipasse a segunda fase da Operação Papai Noel, que seria realizada somente a partir do dia 20. Com isso, o policiamento começa a ser reforçado no centro e em outras zonas comerciais de grande movimento da capital acreana já nesta segunda-feira (13).

A Operação Papai Noel é sempre colocada em prática no mês de dezembro visando combater a ação de bandidos que nessa época do ano migram de outros estados, principalmente para Rio Branco, para praticar crimes. Com a grande movimentação de dinheiro, eles têm os golpes facilitados. Aí entra a Polícia Militar, que atua na tentativa de evitar que o cidadão seja lesado por golpistas.

São muitos os golpes aplicados nesta época do ano. Dentre eles, o mais ocorrido é o do dinheiro perdido, que consiste em o acusado deixar cair um pacote com dinheiro e a pessoa pegar para devolver. Com o intuito de gratificá-lo pela boa ação, o golpista o leva para um local afastado, onde com o auxílio de cúmplices, o ataca tirando valores. Além disso, vem o assalto.

O Tenente Coronel Rômulo Modesto, Comandante do Policiamento da Capital, fez algumas recomendações com o intuito de alertar a população. Uma delas é ter o máximo cuidado com a retirada de grandes valores, acompanhado de seguranças, familiares ou até mesmo de policiais. “Tenham também muito cuidado com estranhos, em deixar objetos de valor dentro de seus carros e principalmente não deixar que idosos saiam de casa sozinhos para fazer compras”, comentou o oficial.

Nesta segunda, além do efetivo normal, outros 150 policiais militares estarão nas ruas para proteger ainda mais a população. O centro da cidade terá o maior número de agentes de segurança especialmente treinados. A Operação Papai Noel ocorrerá das 7 às 22h até o final do ano.