Gladson convida Dudé, ex-todo poderoso do PT, para voltar a organizar a Expoacre

O fotógrafo e influenciador digital, James Pequeno, é uma das figuras mais conhecidas das noites acreanas. Celebrado por quem quer aparecer nos seus cliques e temido por quem quer permanecer no anonimato durante as festas, foi o convidado da noite desta sexta-feira, 10, Cipodcást, apresentado pelo canal Na Ponta do Cipó.

O profissional que tem mais 23 mil seguidores fez declarações surpreendentes e que devem gerar polêmica nas redes sociais. Pequeno afirmou que influenciadoras digitais do Acre viajam para fazer programas sexuais fora do Acre. “Conheço sim. O preço varia de 200 a 300 reais, mas tem umas que viajam. Na noite tem de tudo, tem homens e mulheres que pedem foto à noite e no outro dia pedem para que não seja publicada porque é casado ou casada. Existem influenciadores que pulam a cerca e que ninguém sabe”, disse James.

James Pequeno ganhou notoriedade nas redes sociais nos últimos dias ao ser barrado no camarim do cantor sertanejo Gusttavo Lima. “Eu tinha combinado com o contratante que era meu amigo e ficou de me passar a pulseira. No dia do show ele não me atendeu mais e na hora, eu encontrei um sócio dele, nós ligamos e ele simplesmente disse que não podia fazer nada, já que eu não tinha pulseira e crachá. Foi a primeira vez que esse tipo de coisa aconteceu e em eventos dessa empresa eu não vou mais”, declarou.

De acordo com James as três falhas de energia que aconteceram no show foram obra de sua pomba gira, já que o mesmo é do Candomblé. “Quem não acredita, tudo bem, mas quem faz sacanagem, ela protege e faz alguma coisa. Quem é da religião, conhece”, afirma Pequeno.

ASSISTA O PROGRAMA NA INTEGRA: