Agricultor sofre descarga elétrica e morre no Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul

Depois de mais de uma hora de buscas, familiares e amigos conseguiram resgatar das águas do Rio Liberdade, na BR-364, região de Cruzeiro do Sul, o corpo do agricultor Raimundo Nonato da Costa, de 32 anos. O trabalhador morreu depois de ter sofrido uma descarga elétrica quando manuseava uma bomba d’água do tipo mergulhão e logo em seguida cair no manancial. O caso foi comunicado à Delegacia Geral de Polícia de Cruzeiro do Sul, onde deverá ser apurado como acidente.

A fatalidade ocorreu na manhã de quinta-feira, 9, quando Raimundo Nonato, como fazia quase que diariamente, estava manuseando uma bomba d’água do tipo mergulhão com o intuito de abastecer residências de familiares.

Em dado momento, ele teria tocado no fio da extensão que estava desencapado e sofreu uma violenta descarga e caiu no Rio Liberdade, desaparecendo nas águas. De imediato, parentes e amigos iniciaram as buscas, e infelizmente só resgataram o trabalhador já morto, cerca de uma hora mais tarde. O cadáver foi encaminhado ao IML de Cruzeiro do Sul.