Solenidade de troca de comando é remarcada em Cruzeiro do Sul

Em cerimônia, realizada no auditório da Secretaria de Estado de Educação (SEE), no bairro Castelo Branco, na Baixada da Sobral, em Rio Branco, nesta quinta-feira, 9, o governador Gladson Cameli (Progressistas) assinou o termo de posse dos 65 (sessenta e cinco) convocados do concurso do Instituto de Defesa Agropecuária Florestal (Idaf).

De acordo com o governo, são 15 vagas efetivas para médico veterinário, nove para engenheiro agrônomo e 41 para técnicos em defesa agropecuária e florestal. Esses profissionais devem suprir a necessidade de pessoal do órgão e deverão atuar nos municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri, produtores rurais e comunidade em geral.

O diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Francisco Tun, disse que a convocação já faz tempo que estava sendo tratada com as demais autoridades. “O procurador do Estado, João Paulo Setti, achou uma brecha na lei, em cargo de vacância para assumir as vagas. O IDAF tem conseguido várias vitórias, uma delas, o certificado de zona livre da aftosa. Quero agradecer a equipe por tudo que tem sendo feito ao longo desse período”, comentou.

Durante a solenidade, Mariana Monteiro, médica veterinária convocada para o órgão, fez um pronunciamento em agradecimento ao governador Gladson Cameli. “É uma emoção imensurável a da voz aos mais de 60 sonhos, deve ser gratificante ser governador e participar desse momento. Neste momento, temos um estado livre da zona aftosa. Precisamos da força de todos. Imagine vocês, se a doença não fosse erradicada, traria um prejuízo de R$ 1,4 bilhão em exportação de carne, além da perda de empregos”, declarou.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli afirmou que a estrutura do órgão é outra em sua gestão, haja vista que, antes, não havia modernização, como por exemplo, aquisição de novos equipamentos e veículos.

No entanto, apesar do momento de euforia, o chefe do executivo lamentou a ‘politicagem’ feita em relação aos demais aprovados do cadastro de reserva. Entretanto, Cameli garantiu que para a realização da convocação dos novos profissionais, jamais, irá fazer nenhuma movimentação que possa pôr em risco a folha de pagamento e o equilíbrio fiscal do Estado. “Eu queria convocar todos, desde o início do governo, a gente já fazia esse debate da realização do concurso do Idaf, mas, nunca imaginei pegar uma pandemia. Se eu tivesse que voltar tudo de novo, eu voltaria, não há nada mais gratificante do que dormir com a consciência tranquila. Sejam bem vindos, vocês ajudam o Estado a se desenvolver e contribuíram para conseguir o certificado de zona livre da aftosa”, argumentou.

O superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Fernando Bortolozo, fez agradecimentos ao governo federal pelas ajudas ao governo do Acre. “Em nome do governo federal, que não mediu esforços para a convocação dos servidores. Aqui, conseguimos ver a alegria de todos. Quero agradecer ao Procurador pelo esforço na convocação”, encerrou.