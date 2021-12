Iluminações natalinas são acesas no município de Porto Walter

Na noite desta quarta-feira, 8, logo depois da procissão de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do município, a Prefeitura de Porto Walter inaugurou a iluminação Natalina.

Espaços como as praças, Vicente Lopes, Imaculada Conceição e das Mangueiras, ficaram mais atrativos com a nova decoração.

As palmeiras estão decoradas com cordas de LED, as árvores com pisca-piscas e os postes com estrelas. Já a casa do Papai Noel, o presépio e três árvores de natal completam a decoração temática que utilizou mais de 150 mil microlâmpadas.

O prefeito César Andrade e a primeira-dama, Ana Flávia Melo, acenderam as luzes especiais de fim de ano, lembrando que o Natal é período de reflexão e de renovação da esperança.

“A magia do Natal encheu de brilho o espírito de centenas de portovelhenses. Que as luzes acendam as esperanças para enxergarmos além dos problemas. Tivemos muitos obstáculos neste ano, pico da pandemia, enchentes, mas com fé em Deus iremos continuar trabalhando para que Porto Walter seja um lugar digno para cada morador”, disse.