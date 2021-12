Com 10 novos casos, Acre segue sem registrar óbitos por Covid-19

Uma noite memorável. É o que se pode dizer do 2º Chá das Mulheres da Indústria, realizado na noite de quarta-feira, 8 de dezembro, no Afa Jardim. Com o objetivo de arrecadar recursos em prol da Ala Infantil do Hospital do Câncer – Unacon, o evento foi bastante prestigiado por autoridades e pela sociedade.

A programação incluiu bazar, sorteios de prêmios, comida de excelente qualidade e foi abrilhantada por um desfile que teve a participação de misses, modelos, colaboradoras do Sistema FIEAC e presença ilustre da primeira-dama do estado, Ana Paula Cameli, que brilhou na passarela com um vestido confeccionado pela indústria de confecções do Acre.

Coordenadora do Grupo Mulheres da Indústria, a empresária Ray Holanda fez questão de agradecer a todos que contribuíram, diretamente ou indiretamente, para o sucesso do evento beneficente.

“Faço questão de agradecer publicamente, também, todo o apoio, esforço e dedicação do grupo de Mulheres da Indústria, da primeira-dama, Ana Paula Cameli, parabenizar a entrega dos colaboradores do Sistema FIEAC, que se esforçaram para que tudo desse certo e, obviamente, a diretoria da FIEAC, na pessoa do presidente José Adriano, um grande incentivador”, destacou Ray Holanda.

Já a primeira-dama do Acre, Ana Cameli, enalteceu a parceria com a FIEAC e o Grupo Mulheres da Indústria. “Estivemos juntos na alagação em outros momentos adversos para a nossa população. Agradeço de coração pelo convite e este evento certamente ficará marcado no calendário do nosso estado”, frisou Ana Paula.

Presente ao evento, o presidente da FIEAC, José Adriano, elogiou o empenho das mulheres e disse que a competência delas foi determinante para o sucesso da segunda edição do chá beneficente. “Tanto as empresárias do grupo Mulheres da Indústria, como as colaboradoras do Sistema FIEAC, são muito competentes. E com esse apoio da primeira-dama e de outras lideranças, temos um grande êxito em prol de uma causa tão nobre e que garante essa ajuda importante para a Ala Infantil do Unacom. Agradeço a todas vocês”, assinalou Adriano.

DOAÇÃO DE AMOR – Para a gerente administrativa da Unacon, Nilcy Vilaço, mais do que uma ajuda à Ala Infantil do Hospital do Câncer, a iniciativa do Grupo Mulheres da Indústria representa uma doação de amor às crianças que fazem tratamento contra o câncer.

“Parabéns, mulheres guerreiras, virtuosas. Nossa total gratidão a vocês. Doar é um ato de amor. Vocês são pessoas de bom coração. Obrigado também a primeira-dama, Ana Cameli, nossa eterna madrinha, e aos colaboradores e gestores da Unacom”, declarou Vilaço.

Também presente ao evento, a deputada Antonia Sales, disse que as crianças que enfrentam o câncer, tão novas, têm uma missão de superação. “E precisam de um olhar carinhoso, uma visita e isso significa muito para elas. Vamos aumentar essa corrente, com mais mulheres, para que os dias sejam mais amenos e menos dolorosos. Agradeço a vocês, classe empresarial e colaboradoras, e vamos fazer ainda mais para ajudar nossas crianças”, acrescentou a parlamentar.

Assessoria FIEAC