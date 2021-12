Programa Calha Norte investe mais de R$ 150 milhões no Acre

O general Ubiratan Poty, diretor do Departamento do Programa Calha Norte, afirmou que no Acre estão sendo executados 227 convênios – obras, sendo maioria oriunda de emendas parlamentares com investimentos que chegam a R$ 158 milhões. A informação foi repassada durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 9, no auditório da Associação dos Municípios do Acre (Amac).

O general ressaltou que somente em Rio Branco estão em execução cinco obras, sendo três pavimentações urbanas, uma delas, avaliada em R$ 5 milhões no bairro Canaã, a construção de uma praça no bairro Bahia Nova e uma quadra de esportes do bairro Estação Experimental. “Já foram celebrados, estão agora na fase de licitação e execução”.

Poty explicou que dos 227 convênios, 132 são obras e os demais 95 são aquisições de máquinas e equipamentos. Além disso, 48 desses convênios foram vistoriados pela equipe do programa Calha Norte. “Em uma obra de até R$ 1,5 milhões, a gente libera todo recurso de uma vez só, passou disso, a gente libera em três parcelas, então, da segunda para a terceira parcela a gente faz uma vistoria”.

O diretor garantiu que das 48 obras vistoriadas, nenhuma delas foram encontradas irregularidades. “Das 48 já foram entregues mais de R$ 32 milhões, todas elas cumpriram a ritualística do convênios e técnicos, os projetos já foram aprovados. A vistoria final é o carimbo de aprovados”, disse.

Por fim, ele enalteceu o trabalho dos três senadores da República e dos 8 deputados federais em alocar recursos para o Calha Norte. “São eles que apontam recursos e fazem a interlocução com os prefeitos e o governador. A bancada do Acre tem colocado mais recursos a cada ano e nós continuamos nos preparando para receber esses recursos”, comentou.