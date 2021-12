Sem óbitos, Acre registra 13 novos casos de coronavírus

Na manhã desta quarta-feira, 7, dezenas de familiares de presos voltaram a protestar pedindo o retorno das visitas nos presídios estaduais do Acre, que foram suspensas desde o último dia 17 de novembro, após os policiais penais paralisarem as atividades pela aprovação da Lei Orgânica que regulamenta a categoria.

A manifestação dos familiares dos presos bloqueou a Avenida Brasil e a Rua Epaminondas Jácome. No local, o fechamento da via pública ocasionou engarrafamento de veículos, porém, por enquanto, está sendo permitida a passagem de ônibus.

Mesmo com o protesto dos policiais penais, no fim de novembro, as visitas ocorreram somente em Rio Branco com ajuda da Polícia Militar. Por meio de nota, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) divulgou um cronograma com as datas, horários aos quais pavilhões teriam visitas tanto em Rio Branco, como nas cidades do interior do estado.

Veja o vídeo: