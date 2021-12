Ocupação de leitos de UTI pela Covid-19 é cada vez menor no Acre

O Acre e outros 14 Estados estão atualmente com taxa de ocupação de UTIs para Covid-19 abaixo de 30%. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, os níveis de internação em unidades de terapia intensiva vem caindo na maior parte do Brasil.

O Acre reduziu drasticamente os leitos disponíveis. Até esta terça-feira (7) quatro pessoas estavam internadas. Atualmente são 20 leitos UTI e 23 leitos clínicos nos hospitais de referência.

Além do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins contabilizam os números mais positivos. O destaque fica para o Rio de Janeiro, que apresenta a menor ocupação de UTI de todo o país, com apenas 9,5% dos leitos com pacientes.

Os dados foram levantados pelo Metrópoles. Os dados da vacinação contra a Covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio. As informações são atualizadas na plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.