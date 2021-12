Vereador que perdeu esposa e filho chora ao ver bolsonaristas contra passaporte de vacina

O vereador Emerson Jarude (MDB) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para rebater a fala do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sobre as viagens com diárias.

Em entrevista ao Boa Conversa, exibido pelo ac24horas na última sexta-feira, 3, o prefeito ironizou as críticas do parlamentar acerca das suas viagens. Na entrevista, Bocalom afirmou que as viagens são em busca de investimentos para Rio Branco.

Nas redes, o emedebista mostra que fez apenas uma viagem com diárias, sendo essa, com valor cortado pela metade. Jarude, que é vereador desde 2016, recebe o valor em diárias como servidor público e não de parlamentar, ou seja, recebe apenas R$ 493,26 ao invés de R$ 939,54 como outros colegas parlamentares recebem.

Na imagem divulgada pelo parlamentar, ele faz uma comparação com as suas diárias e as do prefeito.

No levantamento, Bocalom até está presente data, realizou 12 viagens, recebendo portanto 48,5 dias de diárias, ou seja, 48.705,38, dando o valor médio de diária em R$ 1004, 23, enquanto Jarude recebeu R$ 2,7 mil com uma viagem desde do início do ano. .

“A diária dele é R$ 900, a minha é só R$ 800…” Em entrevista ao @ac24horas na última sexta-feira, essa foi a desculpa do prefeito Bocalom para justificar suas viagens improdutivas em 2021”, afirmou.

“Fake News, a gente combate com a verdade. 📰 Prefeito, eu faço questão de lhe apresentar os números de VERDADE”, acrescentou o emedebista.