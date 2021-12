Prefeitura de Xapuri vai reavaliar se festa de réveillon irá acontecer no município

Após o governador Gladson Cameli anunciar que não realizará mais a tradicional festa do réveillon, que na capital ocorreria em uma parceria com a prefeitura, em Xapuri o festividade também poderá ser excluída da programação de fim de ano, segundo a chefia de gabinete do prefeito Bira Vasconcelos.

O chefe de gabinete, João Ribeiro de Freitas, disse que a notícia pegou a prefeitura de surpresa e confirmou que haverá uma nova reunião entre o prefeito e o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 para seja tomado um novo posicionamento, mas enquanto isso, o réveillon continua confirmado em Xapuri.

A expectativa pela tradicional festa de virada do ano na praça central de eventos é enorme por parte da população xapuriense, uma vez que na última virada de ano não houve a festa de confraternização em decorrência da pandemia que à época acelerava os índices de contaminação e óbitos na cidade.

O secretário de saúde de Xapuri, Wagner Menezes, também se posicionou a respeito do assunto. Ele disse que aguarda novas instruções por parte da prefeitura e do Comitê de Combate à Covid-19 para que uma decisão definitiva a respeito da realização ou não das festividades de fim de ano seja tomada.

“Há uma grande preocupação com a nova variante da doença, mas a cidade passa por um momento de tranquilidade, tendo sido registrado apenas um caso nos últimos três meses. É necessário acompanharmos o comportamento da doença, para termos uma definição a respeito da festa de final de ano”, disse.

“Quem não tomou a vacina é bom tomar”

No caso do governo do estado, o governador Gladson Cameli afirmou que a desistência do réveillon nada tem a ver com pressão política, mas com o objetivo de preservar vidas, postura que ele têm defendido desde o começo da pandemia no Acre, em março do ano passado. “Eu não vou colocar a vida das pessoas em risco, não vou cancelar por pressão. Mas também não quero correr riscos de que depois o pior possa acontecer”, ressaltou.

Questionado se pretende cancelar o carnaval, em fevereiro de 2022, Cameli disse que deverá esperar que o número de casos da doença venha ou não se propagar, contudo, a princípio, não pretende cancelar o evento. “O carnaval eu não vou cancelar não, quem não tomou a vacina é bom tomar”, advertiu.