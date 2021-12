Poupança muda regra e vai ganhar menos que hoje quando juros subirem

O Diário Oficial desta segunda-feira, 6, publicou decretos de cessão para outros órgãos de duas figuras importantes na gestão passada do ex-governador Tião Viana.

O engenheiro e ex-prefeito, candidato ao governo do Acre nas últimas eleições, Marcus Alexandre, servidor de carreira do estado, vai continuar prestando serviços ao Tribunal de Justiça do Acre. O novo decreto permite a cessão até 1º de janeiro de 2023. Marcus Alexandre deve ser candidato a deputado estadual nas eleições do ano que vem.

Quem também continua fora do governo do estado no ano que vem, é o também engenheiro Átila Pinheiro de Souza, que foi secretário de obras e homem forte no governo passado. Átila vai continuar até dezembro do ano que vem trabalhando no governo da Bahia.

No caso dos dois profissionais, o governo os mantém na folha de pagamento, com o compromisso de reembolso do TJ e do governo baiano.