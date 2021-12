Duarte diz que suas falas acerca do “Papai Noel Gay” não podem ser consideradas crimes de homofobia

Com o objetivo de fiscalizar a ação de comerciantes e evitar o abuso no aumento de preços das mercadorias no final de ano, bem como a falta de notas fiscais e baixa qualidade do produto negociado, o Instituto de Defesa do Consumidor (PROCON) do Acre dará início na próxima segunda-feira, dia 13, à Operação Boas Festas.

De acordo com a presidente do órgão, Alana Albuquerque, a fiscalização será tão rigorosa quanto as demais. Porém, desta vez, o PROCON atuará como uma espécie de mediador entre os compradores e comerciantes.

“Vamos saber se estão sendo atendidos todos os requisitos para uma bom atendimento, dentre os quais a expedição de nota fiscal no ato da compra, garantia de boa qualidade nos produtos, se o sistema de troca está mesmo funcionando e outros”, comentou Alana.