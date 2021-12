Alan passa por cirurgia de retirada de tumor benigno, em Brasília

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) mostrou que duas estradas localizadas no Acre estão entre as piores do país.

De acordo com o levantamento, as estradas foram avaliadas como regulares, ruins ou péssimas e revelou que 61,8% da extensão das rodovias do país têm algum tipo de problema.

Dentre as consideradas péssimas, estão as rodovias AC-10, que liga a cidade de Porto Acre à capital acreana, Rio Branco, e a AC-405, que começa em Mâncio Lima e passa por Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

Segundo o estudo, forram avaliados mais de 100 mil quilômetros de estradas pelo Brasil e revelou que mais 60% das rodovias pesquisadas têm problemas como buracos, desgaste, sinalização precária, e foram consideradas ruins, péssimas ou regulares.

Os trechos com mais problemas estão sob a gestão pública distribuídos em três regiões: Norte – Amazonas e Acre; Nordeste – Pernambuco, Maranhã e Bahia; Sul – Rio Grande do Sul e Santa Catarina.