Sábado será de tempo instável e com possibilidades de pancadas de chuva no Acre

Francisco dos Santos Oliveira, de 41 anos, foi atropelado na noite desta sexta-feira, 3, na Rodovia AC-40, próximo ao município de Senador Guiomard.

Segundo informações de um amigo da vítima, Francisco foi atravessar a rodovia em um local sem iluminação pública, próximo a uma curva, quando o condutor do veículo não o visualizou e acabou atropelando a vítima. Com o impacto, Francisco foi arremessado, bateu com a cabeça no asfalto e sofreu uma fratura na mandíbula. O condutor do veículo permaneceu no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Francisco ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.