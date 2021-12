Municípios do Acre devem enviar Declaração de Contas Anuais até 30 de abril

Uma parceria do governo do estado, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e prefeitura de Xapuri estão concluindo o trabalho de revitalização da sinalização nas ruas da cidade interiorana.

Executada pelo setor de Engenharia de Trânsito da autarquia, a ação teve início na última segunda-feira, 29 de novembro, com previsão para ser finalizada neste sábado (4). São cerca de 800 m² de sinalização, com faixas de pedestres, lombadas e linhas de divisão de fluxo.

“Estamos revitalizando trechos grandes do município, dando atenção às faixas de pedestres e lombadas, para que a população xapuriense, principalmente os condutores possam ter uma atitude mais segura”, diz Vitor Peres, arquiteto e urbanista do setor de Engenharia do Detran.

Há vários anos, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre tem mantido esse tipo de parceria com as prefeituras do interior do estado com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade e proporcionar maior segurança para condutores de veículos automotores, ciclistas e pedestres.