Pintura azul em portal cria contenda no governo: “mandei pintar, mas não de azul”, diz Gladson

O governador Gladson Cameli (Progressistas) não gostou nada de saber que um dos cinco portais do Canal da Maternidade está sendo pintado nas cores azul, uma referência clara às cores do Partido Progressistas.

Ao ac24horas, Gladson afirmou que até então não sabia da nova cor que estava sendo feita sob a orientação do secretário de Infraestrutura, Cirleudo Costa. Ele revelou que sugeriu ao gestor que modernizasse a pintura no local, porém, com as cores originais. “Eu não estava sabendo disso aí não. A determinação que eu dei é que se fizesse a pintura, mas para manter, ou seja, mandei pintar, mas não de azul”, comentou.

De acordo com a assessoria do governo, o governador Gladson Cameli esteve no Ministério Público Federal (MPF) essa semana para firmar um acordo onde o governo deverá fazer um decreto, onde a identidade visual do governo deverá ser obrigada a ser seguida pela atual gestão e as próximas. O decreto está sendo feito pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e deverá ser publicado pelo governador ainda esse ano.

Após tomar conhecimento da declaração do governador, o secretário de infraestrutura do governo, Cirleudo Costa, explicou que os cinco portais do Canal da Maternidade estão passando por reforma e devem ganhar uma nova identidade visual, porém, ele negou que o azul representa um tom político, mas sim, de inclusão social. “Existe um conceito artístico, temos cinco arcos daquele, o governador havia pedido um tom de inclusão, então vamos fazer um mosaico, aquele primeiro com tons de azul vai homenagear o público autista. E vai ter outro de laranja e verde que remete a outras coisas”, declarou.

Cirleudo destacou que a obra está sendo desenvolvida por um arquiteto de carreira do governo, Mauro Patrick, que é autista. “Ele que está cuidando disso, temos que ter mais inclusão”, explicou.