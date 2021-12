Mesmo com nova variante, Governo do Acre garante que réveillon está mantido em Rio Branco

Na sede da Polícia Federal, em Rio Branco nesta sexta-feira, 3, o governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou que a festa de réveillon organizada pelo governo, em parceria com a prefeitura da capital, está mantida para o dia 31 de dezembro, mesmo com o surgimento dos primeiros casos da variante ômicron do coronavírus. A programação deve ser divulgada nós próximos dias.

De acordo com o chefe do Palácio Rio Branco, a programação para a festa só não ocorrerá em caso de aumento excessivo de novos casos do coronavírus. “Qualquer situação onde houver aumento que geram incertezas, eu volto atrás e não colocarei em risco a vida da população”, declarou.

Cameli comentou que a nova variante está atingindo a população que optou por não se imunizar com as duas doses da vacina da Covid-19. “Ei tô me baseando naqueles números que mostram que as pessoas que estão sendo atingidas é as que não se vacinaram. Eu estive recentemente na Europa, conversei com especialistas e os casos são culpa dos teimosos e aqui eu respeito as opiniões mas não vou deixar de falar o que penso. Eu sei do esforço que fizemos para trazer vacinas. É melhor ser imunizado, porque sete palmo de terra pesa”, ressaltou.

A variante foi detectada pela primeira vez na África do Sul no final de novembro, essa nova versão do agente infeccioso vem chamando a atenção de especialistas pela quantidade e pela variedade de mutações genéticas. No Brasil, já foram registrados cinco casos.

Por ora, há suspeitas — mas não confirmações — de que essa variante seja mais infecciosa e consiga “driblar” a imunidade obtida após a vacinação ou a recuperação da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera desde a semana passada a ômicron como uma “variante de preocupação”, e um dos motivos é porque ela potencialmente possa provocar mais reinfecções.