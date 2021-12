Vídeo: Gladson quebra protocolo em formatura da Rotam e viraliza

O Prêmio CNJ de Qualidade reconhece os tribunais que se destacaram pela gestão estratégica, governança, produtividade, transparência, gestão de dados e tecnologia, resultando na melhoria da qualidade da prestação jurisdicional.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve o Selo Ouro no prêmio ‘CNJ de Qualidade 2021’, do Conselho Nacional de Justiça. A cerimônia de premiação ocorreu nesta sexta-feira, 3, durante o 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário.

O Prêmio CNJ de Qualidade reconhece os tribunais que se destacaram no último ano, pela gestão estratégica, governança, produtividade, transparência, gestão de dados e tecnologia, resultando na melhoria da qualidade da prestação jurisdicional.

“Agradeço a todas e a todos que contribuíram por esse alcance para promover uma melhor prestação de serviço aos cidadãos. Esse prêmio é fruto do desempenho de todas e todos que fazem o Poder Judiciário acreano”, disse a presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro.

Para ela, o Selo Ouro representa o reconhecimento do trabalho feito para levar uma justiça mais célere e de qualidade. Ela também registra o agradecimento as outras instituições parceiras em tantos projetos que o TJ do Acre executa.

“A manutenção do Selo Ouro, mas agora em uma melhor posição representa o reconhecimento. Os critérios contribuem para uma justiça melhor. Nos comprometemos a lutar por outras comendas que só engrandecem a justiça do nosso país. Essa conquista é fruto de trabalho incansável e desempenho de magistradas, magistrados, servidoras, servidores e colaboradores. Em meu nome, e de todos que fazem parte dessa família Judiciária acreana, agradeço ao CNJ por mais esse reconhecimento”, disse.

Classificação

Na premiação passada, o TJAC alcançou o Selo Ouro ficando na sétima classificação (60,9%) entre os tribunais laureados. Nesta edição, o TJ acreano ficou na terceira posição (75,3%) entre os tribunais ganhadores do ouro.

Para a conquista, uma força-tarefa foi feita na instituição para melhorar a transparência, estratégica, governança, produtividade, gestão de dados e tecnologia. Apesar da pandemia, o TJ Acre se esforçou para cumprir as metas e não parar com os serviços.

A atualização das tabelas processuais no sistema Datajud, por exemplo, foi um desafio relevante. Com a atualização, foi possível fazer o levantamento da contabilidade e remessas da produtividade e movimentações processuais ao CNJ. A implantação do Balcão Virtual, Justiça 4.0 e Juízo 100% digital foram outros pontos de destaque.

Todos os 91 tribunais brasileiros participaram do Prêmio CNJ de Qualidade, incluindo os tribunais superiores. A premiação foi criada em 2019, em substituição ao antigo Selo Justiça em Números, implementado desde 2013.

Durante o evento, que ocorreu nesta quinta e sexta-feira (2 e 3 de dezembro), presidentes dos 91 órgãos da Justiça aprovaram novas metas nacionais e específicas, para cada ramo de Justiça, para nortear os trabalhos da Justiça em 2022. (Assessoria TJAC)