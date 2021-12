Prefeitura diz que colocará R$ 3,5 milhões em circulação em Xapuri, no mês de dezembro

Um mês de dezembro melhor que o anterior, com relação às limitações impostas pela pandemia e no dinheiro que deverá circular no município por conta dos pagamentos dos salários dos funcionários e do abono do Fundeb. Essa é a expectativa da prefeitura de Xapuri, que já divulgou um cronograma de atividades para o último e mais esperado mês do ano.

No que diz respeito aos eventos, a prefeitura apoia um projeto musical de valorização das mulheres cantoras de Xapuri, que terá uma apresentação no dia 10 de dezembro. O município também pretende realizar o réveillon neste ano, mas neste ponto o prefeito Bira Vasconcelos faz uma ressalva de que a concretização do evento está sujeita às orientações do Comitê da Covid-19.

“Infelizmente, essa semana nós tivemos um caso de Covid-19, depois de três meses, o que nos deixa em alerta, mas estamos cuidando da situação e estamos com mais de 85% do público-alvo vacinado e acreditamos que vamos conseguir fazer esses eventos com tranquilidade, porém sempre atentos às medidas de prevenção necessárias”, disse o prefeito.

A prefeitura já fez a iluminação natalina da praça Barão do Rio Branco, da igreja de São Sebastião, e nos próximos dias deverá iluminar também a praça Getúlio Vargas, que foi restaurada e reinaugurada neste ano. O local é um dos espaços públicos mais frequentados da cidade, mas que esteve em péssimo estado de conservação durante muitos anos.

Outra expectativa positiva no município neste ano é com relação à economia por conta da previsão de uma maior circulação de dinheiro. Apenas da prefeitura serão cerca de R$ 3,5 milhões com os pagamentos de salários de fim de ano e do abono das sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

“Nossa expectativa é muito boa, a prefeitura está com as suas contas equilibradas, vamos pagar todos os fornecedores. Com esses mais de R$ 3,5 milhões circulando apenas pela prefeitura, além do que circulará pelo governo estadual, Xapuri vai ter um fim de ano bem movimentado e uma recuperação da economia, se Deus quiser”, completou o gestor municipal.

Outra ação que está garantida pela prefeitura de Xapuri neste fim de ano é a campanha Natal Feliz, que distribui todos os anos brinquedos para crianças carentes em todos os bairros da cidade. A atividade é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Trabalho e Bem-Estar Social (SEMTABES) com a utilização de recursos próprios do município.